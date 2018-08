ZBOX CI660 nano - мини-ПК с производительной системой охлаждения

9 августа 2018, 12:45

ZOTAC Technology представляет новые мини-ПК ZBOX с наиболее высокопроизводительной системой охлаждения — ZBOX CI660 nano.

Оснащенные процессорами Intel Core i7 восьмого поколения, а также интегрированной графической подсистемой Intel UHD Graphics 620, они стали первыми мини-ПК серии C, которые были построены на базе процессоров уровня Intel Core i7.



Дизайн компьютеров ZBOX CI660 nano был полностью переработан. Вентиляционные решетки, выполненные в форме самой прочной естественной структуры — сот, являются отличительным знаком компьютеров серии C, снабженных пассивной системой охлаждения. 90 % поверхности имеет открытую вентиляцию для обеспечения максимального уровня охлаждения. Двухцветный черно-белый окрас и матовая отделка делают оформление этих систем более современным и актуальным. Благодаря этому сочетанию стильного дизайна и компактности (объем корпуса составляет всего 1,76 л) мини-ПК серии смогли завоевать знаменитую награду Computex 2018 за дизайн и инновационность (design & innovation award).



Обновленные мини-ПК ZBOX C оснащены высокоэффективной системой пассивного охлаждения, способной справляться с процессорами с TDP вплоть до 25 Вт. По производительности охлаждения эти модели превосходят предыдущее поколение мини-ПК серии C на 66 %. Столь впечатляющая эффективность достигается благодаря использованию широкого алюминиевого радиатора, который полностью перекрывает внутренние компоненты, а также наличию вентиляционных решеток на трех сторонах корпуса.



Оснащенные четырехъядерными процессорами Intel Core i7 восьмого поколения, они обеспечивают на 20 % более высокий уровень производительности, чем предыдущее поколение процессоров Intel Core i7, а также в разы превосходят возможности предыдущего поколения мини-ПК линейки C. Благодаря двум слотам для модулей памяти SO-DIMM, в эти системы можно устанавливать до 32 ГБ памяти DDR4 2400. Имея два порта USB 3.1 Gen2 Type-C и пять разъемов USB 3.0, а также адаптеры Bluetooth 4.2, 802.11ac Wi-Fi, Dual Gigabit LAN, а также порты DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0 с поддержкой режима 4K с кадровой частотой 60 Гц, по своим возможностям для расширения и коммуникаций обновленные мини-ПК данной серии превосходят даже некоторые полноразмерные системы.



Конструкция системы предусматривает простой доступ (без использования инструментов) к разъемам для модулей памяти SO-DIMM, а также отсеку для установки 2,5-дюймового жесткого диска или твердотельного накопителя. Благодаря совместимому со стандартом VESA креплению, корпус системы можно положить на бок, повесить на стену или спрятать за дисплеем.

Среди других полностью обновленных моделей — CI640 и CI620 nano, оснащенные процессорами Intel Core i5 и i3 восьмого поколения. Все компьютеры представлены как в базовой конфигурации для дальнейшего оснащения (Barebone), так и в версии PLUS с предустановленными модулями памяти и накопителем.