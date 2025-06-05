По данным dpa, соглашение было достигнуто на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
В число приоритетных задач входят системы оружия большой дальности, противовоздушная оборона и мобильные сухопутные войска. Отдельные страны НАТО должны получить точные инструкции о том, какой вклад они должны внести в совместное сдерживание и оборону в ближайшем будущем.
5 июня 2025, 15:15
НАТО согласовал крупнейшую программу перевооружения со времен холодной войны
По данным dpa, соглашение было достигнуто на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Оцените новость: