НАТО согласовал крупнейшую программу перевооружения со времен холодной войны

5 июня 2025, 15:15

По данным dpa, соглашение было достигнуто на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.



В число приоритетных задач входят системы оружия большой дальности, противовоздушная оборона и мобильные сухопутные войска. Отдельные страны НАТО должны получить точные инструкции о том, какой вклад они должны внести в совместное сдерживание и оборону в ближайшем будущем.