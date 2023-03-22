ЕС купит артиллерийские боеприпасы для ВСУ на 2 млрд. евро

22 марта 2023, 10:15

По словам издания, которое ссылается на свои источники, министры иностранных дел и обороны на встрече в Брюсселе согласовали комплексную инициативу, направленную на обеспечение Украины снарядами калибра 1 млн в следующем году и пополнение собственных запасов.