ОАЭ и Италия подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны

23 апреля 2026, 13:15

Соглашение было подписано в ходе встречи министров обороны ОАЭ и Италии, аль-Мазруи и Крозетто.

На встрече обсуждались последние события на Ближнем Востоке, а также возможности укрепления оборонного партнерства и сотрудничества в военной сфере. Кроме того, стороны обсудили важность координации и совместного сотрудничества для поддержки усилий по обеспечению безопасности и стабильности.По итогам было подписано соглашение о сотрудничестве в области обороны, направленное на укрепление координации в военной сфере и содействие развитию отношений между двумя странами.