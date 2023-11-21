21 ноября 2023, 10:45

Минобороны заключило второе соглашение по рекрутингу в ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова и соучредитель и СЕО Work.ua Артур Михно подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Рекрутинг".



Это уже вторая рекрутинговая компания, с которой Минобороны заключило соглашение. Первой стала организация Lobby X, на их сайте уже можно посмотреть (https://army.thelobbyx.com/), какие вакансии ищут в ВСУ.



Также министерство продолжает переговоры с рядом других участников рынка трудоустройства.

