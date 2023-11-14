Минобороны начало проект рекрутинга в ВСУ

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- Бизнес | Сегодня, 14:45
Велика Британія передала ЗСУ новий пакет допомоги 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
Шольц погодився подвоїти військову допомогу для України у 2024 році — Reuters 0.00
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