14 ноября 2023, 10:15

Минобороны начало проект рекрутинга в ВСУ

Каждый желающий сможет выбрать определенное подразделение и начать служить на конкретной должности. Посмотреть, какие вакансии ищут в ВСУ уже сейчас, можно тут.


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