В Украине представили новый алгоритм рекрутинга в ВСУ

15 марта 2024, 13:45

Как уточнили в Минобороны, этот алгоритм призван заменить устаревшие подходы на понятный механизм добровольного прихода на военную службу через центры рекрутинга и онлайн.

Кандидат самостоятельно выбирает вакантную должность и соответствующую воинскую часть.После собеседования и теста на физическую и психологическую подготовку с рекомендационным письмом от в/ч он отправляется в ТЦК для прохождения ВЛК.После этого кандидаты с опытом военной службы получают направление непосредственно в часть, а кандидаты без опыта – в учебные центры или на курсы повышения квалификации.