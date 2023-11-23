Минобороны впервые закупит активные наушники для ВСУ

23 ноября 2023, 10:45

Как сообщило ведомство, всего планируется закупить 15 тыс. таких наушников.

Член общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины Дана Яровая объяснила, что активные армейские наушники являются важным элементом экипировки военнослужащего в соответствии со стандартами НАТО, они защищают от громких взрывов и в некоторых случаях могут предотвратить контузию.Кроме того, министерство хочет приобрести 15 тыс. бронежилетов VI класса и 5 тыс. боевых шлемов с высокой обрезкой с классом защиты не ниже ІІІА. Торги пройдут на Prozorro, об их старте объявят отдельно.