23 ноября 2023, 10:45

Минобороны впервые закупит активные наушники для ВСУ

Как сообщило ведомство, всего планируется закупить 15 тыс. таких наушников.

Член общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины Дана Яровая объяснила, что активные армейские наушники являются важным элементом экипировки военнослужащего в соответствии со стандартами НАТО, они защищают от громких взрывов и в некоторых случаях могут предотвратить контузию.

Кроме того, министерство хочет приобрести 15 тыс. бронежилетов VI класса и 5 тыс. боевых шлемов с высокой обрезкой с классом защиты не ниже ІІІА. Торги пройдут на Prozorro, об их старте объявят отдельно.
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