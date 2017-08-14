Первый "антикоррупционный" сертификат в Украине получен Vodafone Украина

14 августа 2017, 13:15

Vodafone Украина стала первой украинской компанией, которая подтвердила соответствие своей системы антикоррупционного менеджмента международному стандарту ISO 37001:2016 Системы антикоррупционного менеджмента (Anti-bribery management systems).

Международный стандарт ISO 37001:2016 внедрен в октябре 2016 и устанавливает комплекс мер, которые помогают организациям всех размеров и форм собственности предотвращать, выявлять и преодолевать взяточничество в своей деятельности путем внедрения системы антикоррупционного управления.

Свое соответствие стандарту компания Vodafone Украина подтвердила в ходе аудита, который провели ведущие аудиторы международного сертификационного органа Bureau Veritas Certification в Украине. Проверка показала высокий уровень внедрения и эффективности антикоррупционной системы менеджмента компании.

«Борьба с коррупцией является одним из самых острых вопросов в Украине, и мы рады внедрять в нашей стране самые лучшие международные практики в компании Vodafone. Ведь внедрение системы противодействия коррупции – распространенный и осознанный выбор для ответственного бизнеса во всем мире. В нашей компании система активно развивается, начиная с 2013 года и постоянно совершенствуется, – комментирует получение сертификата ведущий эксперт по коррупционным рискам Vodafone Украина Станислав Однороб. – Мы решили пройти сертификацию, чтобы убедиться, что система противодействия коррупции способна эффективно выявлять и противодействовать потенциальным коррупционным рискам компании. Кроме того, мы получили подтверждение того, что наша система согласована с международными требованиями и рекомендациями по борьбе с коррупцией».

Сертификация также является способом обеспечить непрерывное совершенствование собственной антикоррупционной программы. Аудиторы международного сертификационного органа Bureau Veritas Certification в Украине предоставили компании практические рекомендации по поддержке качества и эффективности своей программы в соответствии с международными стандартами.

Внедренная в Vodafone Украина система противодействия коррупции включает контроль выполнения антикоррупционных требований согласно законодательству Украины, США и Великобритании. Для этого компания предпринимает ряд шагов. Это периодическое электронное и очное обучение сотрудников, ежегодная оценка всех процессов компании на предмет коррупционных рисков, комплаенс контроль во всех значимых процессах компании, периодический мониторинг и аудиты системы антикоррупционного менеджмента, периодический опрос сотрудников для оценки комплаенс культуры и системы антикоррупционного менеджмента в компании и другие элементы, которые предусмотрены Международным стандартом ISO 37001: 2016 или являются лучшими мировыми практиками.

