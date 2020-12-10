НАПК и lifecell запускают проект по противодействию коррупции в телеком-отрасли

10 декабря 2020, 12:15

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) и мобильный оператор lifecell запускают совместный проект «Телеком против коррупции».

Эта инициатива является первым в Украине примером государственно-частного партнерства для эффективного стимулирования раскрытия коррупционных преступлений. Соответствующий меморандум был подписан во время встречи в Международный день борьбы с коррупцией.

Цель проекта «Телеком против коррупции» ― стимулировать всех участников телеком-рынка, государственных служащих и местные органы власти, которые взаимодействуют с телеком-индустрией, неуклонно соблюдать требования законодательства в своей деятельности, быть объективными и беспристрастными.В рамках этой инициативы lifecell будет обеспечивать материальное вознаграждение обличителям коррупционных преступлений в телеком-отрасли, поощряя разоблачение всех коррупционных явлений в индустрии.

Меморандум открыт для подписания всеми участниками рынка, которые стремятся внедрять лучшие практики противодействия коррупции.

«Отрасль телекома является одной из самых коррумпированных в мире. Штрафы за коррупционные преступления в этой области в прошлом году составили более двух миллиардов долларов. И об этих коррупционных преступлениях стало известно благодаря обличителям. Мы верим, что в Украине тоже есть люди, которые готовы разоблачать коррупцию. НАПК и lifecell будут поощрять и защищать таких украинцев. Рады подписать меморандум о сотрудничестве с lifecell сегодня, в Международный день борьбы с коррупцией», ― отметил Председатель НАПК Александр Новиков.

Как работает механизм противодействия коррупции?

• В случае выявления коррупционных схем в телеком-отрасли обличитель должен сообщить органам досудебного расследования о совершении соответствующего преступления.

• Денежные вознаграждения за разоблачение коррупционных преступлений, которые оцениваются в сумму, превышающую 10 млн грн, обеспечивает государство.

• lifecell будет платить дополнительное денежное вознаграждение за разоблачение коррупционных преступлений в сфере телекоммуникаций, размер или убытки от которых составляют сумму до 10 млн грн. Соответственно обличитель коррупционных схем в телеком-отрасли будет получать денежное вознаграждение от lifecell до 1 млн грн (10% от предмета коррупционного преступления), если по факту представленной им информации будет раскрыто коррупционное преступление и вынесен обвинительный приговор суда.

Таким образом, совместными усилиями НАПК и lifecell будут поощрять и поддерживать всех обличителей коррупционных преступлений в данной области.

Андрей Осипов, руководитель юридического департамента lifecell, отметил: «Мы очень рады быть новаторами антикоррупционных практик в телеком-индустрии. И мы искренне благодарны нашим коллегам из НАПКа, вместе с которыми мы разрабатывали необходимые процедуры и сегодня запускаем проект «Телеком против коррупции». Я уверен, что объединив усилия, мы сможем стимулировать раскрытие и уменьшение количества всех коррупционных преступлений в области, независимо от их масштаба. Честные и прозрачные условия на телеком-рынке будут способствовать беспрепятственному развитию технологий и ускорят развитие цифрового государства в Украине».