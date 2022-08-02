Шлюз Teltonika TRB142

2 августа 2022, 23:21

Дана модель доступна з широко використовуваним інтерфейсом RS232 для віддаленого керування пристроями.

Крім того, вона оснащена критично важливими можливостями LTE Cat 1 і програмним забезпеченням на основі OpenWRT, що забезпечує широкі можливості в налаштуванні.

Як і інші продукти серії TRB, пристрій надає широкий спектр програмних функцій, таких як SMS-контроль, VPN, IPsec, міжмережевий екран і підтримка FOTA.

Цей надійний шлюз пропонує широкий діапазон напруг живлення, а також сумісність з системою віддаленого управління Teltonika Networks (RMS).

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