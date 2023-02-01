Минобороны Норвегии может передать ВСУ самоходные минометы CV90RWS Multi BK

1 февраля 2023, 14:45

Норвежский канал TV 2 сообщает, что Минобороны страны рассматривает возможность передачи Украине нескольких самоходных минометов CV90RWS Multi BK.

На вооружении Норвегии состоит всего 16 таких машин. Они представляют из себя современный самоходный 81-мм миномет, дополненный 12,7-мм дистанционно управляемым модулем.Машина высоко автоматизирована, и требует для использования миномета всего одного человека и одну ручную операцию - заряжание. Благодаря компьютеризации, перенос огня практически не требует дополнительной корректировки.