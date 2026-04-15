Украина и Германия согласовали пакет военного сотрудничества на €4 млрд

15 апреля 2026, 11:15

Министр обороны Украины Федоров заявил, что в ходе переговоров с немецким коллегой Писториусом согласован пакет оборонных договоренностей на общую сумму €4 млрд - для усиления ПВО, развития дальнобойных возможностей и совместного производства дронов.

В ходе визита стороны подписали три важных соглашения:▪️ Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет к Patriot. Также предусмотрена поставка 36 пусковых установок IRIS-T, что укрепит многоуровневую систему ПВО;▪️ Договорились о €300 млн инвестиций в дальнобойные возможности, что позволит наращивать производство украинского вооружения;▪️ В рамках инициативы Build with Ukraine будет запущено совместное производство mid-strike дронов с использованием AI. На первом этапе - 5.000 дронов для украинской армии.