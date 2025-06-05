Результати 28-го "Рамштайну" для України

5 июня 2025, 13:15

Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів — 350 млн фунтів. Це дозволить передати 100 000 дронів у 2025 році.

Німеччина схвалила новий пакет на 5 млрд євро. Бундестаг уже затвердив це рішення. До пакета входить: фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні та передача систем ППО, зброї та боєприпасів.

Нідерланди надають пакет допомоги вартістю 400 млн євро - протимінним кораблем, катерами і морськими дронами.

Бельгія оголосила довгострокову ініціативу: щорічна допомога Україні в розмірі 1 млрд євро до 2029 року та передача протимінного корабля.



Норвегія виділяє: 700 млн доларів на дрони та 50 млн доларів — до фонду NSATU Trust Fund.



Канада виділяє: 45 млн доларів на дрони, РЕБ, IT-рішення, а також броньовані машини Coyote та Bison.



Швеція виділяє: 440 млн євро — на програми із закупівлі снарядів, дронів та іншого озброєння.