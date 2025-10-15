Китай збільшує постачання деталей для дронів до Росії

15 октября 2025, 9:45

The Washington Post повідомляє, що Китай значно збільшив експорт до Росії компонентів для виробництва оптоволоконних дронів, що дозволило Москві посилити тиск на українську оборону.

За даними китайської митниці, улітку постачання оптоволоконного кабелю до Росії зросло майже в десять разів, досягнувши 328 000 миль у серпні, тоді як в Україні ця цифра становила лише 72 милі.Експорт літій-іонних акумуляторів також різко зріс, досягнувши рекордних 54 мільйонів доларів у червні, тоді як в Україну надійшло лише 11-12 мільйонів доларів.