РФ презентувала "Дронобус": наземну платформу для запуску оптоволоконних дронів

11 августа 2025, 9:15

На одному з виставкових заходів у РФ було вперше представлено малогабаритний транспортний модуль «Дронобус», призначений для розгортання та запуску дронів, що керуються по оптоволоконному кабелю.



Розробку здійснило ТОВ «НТЦ Коршень» — структура, яка раніше працювала над низкою рішень для БПЛА тактичного рівня.

Платформа — гусенична, із захищеним відсiком для розміщення й стрільби оптоволоконним дроном, що нагадує інженерний міні-робот із силовими установками на електродвигунах. Комплекс, за наявними даними, може бути застосований для запуску FPV-дронів із прямим дротовим зв’язком — зокрема, в умовах активної РЕБ, де радіоканал втратиш за лічені секунди.Перевага саме оптоволоконного управління — максимальний захист від глушіння та перехоплення сигналу, особливо при роботі в умовах насиченої електронної боротьби. Імовірно, «Дронобус» розгортається у тилу або на передньому краю для масованого запуску дронів-камікадзе або розвідувальних платформ, з фіксацією координат та маршруту в реальному часі через кабель.Сам факт появи такої платформи свідчить про системну спробу РФ створити комплексну інфраструктуру дронового наступу — від станцій зв’язку й запуску до модулів з оптоволоконним контролем, які складніше заглушити чи вивести з ладу.Така технологія особливо актуальна на тлі розширення застосування FPV-дронів на рівні піхотних та штурмових підрозділів. Очевидно, що розробки на кшталт «Дронобуса» можуть стати ключовими елементами в автоматизованих атаках у сірій зоні фронту, де важлива не лише дальність польоту, а й контрольований канал управління в умовах жорсткої РЕБ.