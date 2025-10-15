Китай представив перший важкий безпілотний транспортний літак HuanYing-60

Під час Міжнародної конференції з розвитку економіки низьких висот у КНР компанія Shaanxi Aircraft Corporation презентувала нову розробку — безпілотний транспортний літак HuanYing-60, який може стати революційним етапом у китайській військово-транспортній авіації.
Літак має параметри, співмірні з традиційними пілотованими транспортниками: довжину 35 м, розмах крил 38 м і максимальну злітну масу 61 тонну. Його вантажопідйомність сягає 20 тонн, що вчетверо перевищує можливості попереднього китайського вантажного БПЛА W5000. Крейсерська швидкість становить 500–550 км/год, а дальність польоту — до 4500 км. Розміри вантажного відсіку (3,2×3,2×16,2 м) дозволяють транспортувати навіть легку бронетехніку, зокрема бойову машину десанту ZBD-03.
Конструкція HuanYing-60 заснована на серії військово-транспортних літаків Y-8/Y-9: високе крило, чотири турбогвинтові двигуни, Т-подібне оперення. Відсутність кабіни екіпажу та систем життєзабезпечення суттєво зменшує вагу й відкриває можливість для додаткового палива або корисного навантаження. Це рішення підкреслює стратегічну тенденцію Пекіна до створення великих автономних платформ, що здатні діяти без людської участі.
Передбачається, що HuanYing-60 може використовуватись для транспортування техніки, вантажів і медичної евакуації з віддалених районів. У перспективі літак може бути модифікований під завдання розвідки, патрулювання, управління повітряним рухом або навіть як носій спеціального обладнання для радіоелектронної боротьби.
У межах політики «низьковисотної економіки» Китай активно просуває концепцію автономних вантажних авіасистем. Презентація HuanYing-60 стала черговим сигналом, що Пекін переходить від експериментів до практичного розгортання важких безпілотних транспортників, здатних змінити логістику як у військовій, так і в цивільній сфері.