Китай представив перший важкий безпілотний транспортний літак HuanYing-60

15 октября 2025, 10:15

Під час Міжнародної конференції з розвитку економіки низьких висот у КНР компанія Shaanxi Aircraft Corporation презентувала нову розробку — безпілотний транспортний літак HuanYing-60, який може стати революційним етапом у китайській військово-транспортній авіації.

Літак має параметри, співмірні з традиційними пілотованими транспортниками: довжину 35 м, розмах крил 38 м і максимальну злітну масу 61 тонну. Його вантажопідйомність сягає 20 тонн, що вчетверо перевищує можливості попереднього китайського вантажного БПЛА W5000. Крейсерська швидкість становить 500–550 км/год, а дальність польоту — до 4500 км. Розміри вантажного відсіку (3,2×3,2×16,2 м) дозволяють транспортувати навіть легку бронетехніку, зокрема бойову машину десанту ZBD-03.Конструкція HuanYing-60 заснована на серії військово-транспортних літаків Y-8/Y-9: високе крило, чотири турбогвинтові двигуни, Т-подібне оперення. Відсутність кабіни екіпажу та систем життєзабезпечення суттєво зменшує вагу й відкриває можливість для додаткового палива або корисного навантаження. Це рішення підкреслює стратегічну тенденцію Пекіна до створення великих автономних платформ, що здатні діяти без людської участі.Передбачається, що HuanYing-60 може використовуватись для транспортування техніки, вантажів і медичної евакуації з віддалених районів. У перспективі літак може бути модифікований під завдання розвідки, патрулювання, управління повітряним рухом або навіть як носій спеціального обладнання для радіоелектронної боротьби.У межах політики «низьковисотної економіки» Китай активно просуває концепцію автономних вантажних авіасистем. Презентація HuanYing-60 стала черговим сигналом, що Пекін переходить від експериментів до практичного розгортання важких безпілотних транспортників, здатних змінити логістику як у військовій, так і в цивільній сфері.