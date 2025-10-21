Китай показав концепт 60-тонного безпілотного "вантажника"

21 октября 2025, 8:15

На виставці в Тяньцзіні AVIC/Shaanxi витягли козир: безпілотний важкий «Ibis Shadow 60» на базі Y-9 з заявленою злітною масою понад 60 тонн.



Ідея проста: прибрати кабіну, звільнити об’єм під вантаж, додати автономію/дистанційне керування — і отримати платформу для перекидання техніки, контейнерів і навіть евакуації пошкоджених бортів без ризику для екіпажу. Логіка вписується у китайську стратегію «безпілотизації тилу»: наситити логістику UAV, що працюють у «сірій зоні» ризику, під ППО противника або в умовах обмеженого доступу до аеродромів.

Втім, саме тут починаються запитання. Безпілотний важковаговик потребує стійких каналів зв’язку та навігації на всій трасі — від супутникових ліній до резервної інерціалки, плюс захисту від РЕБ. Йому потрібні смуги класу Y-9, а значить — уразливі вузли інфраструктури та прогнозовані маршрути. Виживання у зоні А2/AD не вирішується самою «безпілотністю»: без активної тактичної маскування, хибних цілей, ескортних РЕБ і планування «вікон» у повітряному просторі це лише великий повільний «вантажний бомбардувальник».Промо-матеріали натякають на «важкі» задачі — перевезення бронетехніки, вертольотів, великих контейнерів. Але навіть для пілотованого Y-9 така робота — компроміс між масою, дальністю й профілем польоту; у безпілотній конфігурації додається тягар сертифікації алгоритмів, інтеграції в диспетчерські контури та управління ризиками в цивільному повітряному просторі. Без цифр по корисному навантаженню, радіусу дії з реальним вантажем і переліку сенсорів/каналів керування це передусім «макет амбіцій».Разом з тим концепт показовий: Пекін системно закриває логістичний «довгий плечовий» сегмент без екіпажу — від важких конвертопланів і ударних «літаючих крил» до вантажних БпЛА класу транспортника. Якщо «Ibis Shadow 60» допиляють до серії з захищеним зв’язком, автоматизованим плануванням місій і мережевою інтеграцією, він підсилить мобільність НВАК у сценаріях «війни на відстані».