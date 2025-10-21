Китай показав гібридний "тилтротор" 6T H-VTOL: 600 кг вантажу

21 октября 2025, 12:15

У Тяньцзіні презентували концепт 6T H-VTOL з шістьма поворотними електропро­пелерами, гібридною силовою установкою та заявленою спроможністю брати 600 кг на 600 км.

Схема «качки» з переднім оперенням, основним крилом і V-хвостом має дати підйом на крейсері й стабільність на переході з вертикального в горизонтальний політ. Гібридна архітектура з електричним приводом роторів і ДВЗ-генератором покликана зняти «прокляття батарей» на висоті та забезпечити заявлену стелю 6000 м і зліт-посадку до 4500 м над рівнем моря. Максимальна швидкість у 380 км/год для такого класу виглядає амбітно й вписується у тренд китайських експериментів із швидкісними конвертопланами.Контекст підказує, для чого це робиться. PLA потрібні платформи для швидких підвезень у високогір’ї Тибету та на віддалених прибережних ділянках, де класичним гелікоптерам бракує економічності, а БПЛА-літакам — вертикальної мобільності. Концепт 6T H-VTOL теоретично дає автономність пунктам забезпечення, знижує залежність від смуг і дозволяє працювати з невеликих майданчиків або з палуб у легкому морі.Проте «гібридна магія» має і вразливості. Складний перехідний режим, висока насиченість електронікою та кабель-сіткою, чутливість до обмерзання і пилу, а також акустичний та ІЧ-портрет шести роторів — серйозні ризики для живучості в зоні противника. Без доведеної на практиці надійності силової установки, резервування каналів управління та чітких графіків техобслуговування 6T швидко перетвориться на дорогий і вибагливий «бус із крилами».Підсумок: 6T H-VTOL — показовий напрямок для Китаю на стику електрифікації та вертикальної мобільності, потенційно корисний для логістики на висоті й у важкодоступних районах. Але поки це ескіз із багатообіцяльними характеристиками; реальна цінність визначиться випробуваннями з повним вантажем на плато, прозорою енергетикою місій і демонстрацією живучості в «брудних» умовах — без цього цифри залишаться маркетингом.