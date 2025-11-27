CoulombFly - дрон, що важить менше за аркуш паперу

27 ноября 2025, 8:45

Китай показав прототип, який виглядає як наукова фантастика на кордоні з новою військовою реальністю: сонячний мікродрон CoulombFly із розмахом «крил» 20 см і масою всього 4,21 г, легший за аркуш A4.



Він злітає й утримує політ, живлячись лише природним сонячним світлом, без батарей і зовнішнього дроту живлення.

Серце апарата — не звичний електродвигун, а електростатичний мотор, що працює на силах кулонівської взаємодії. Він споживає близько 0,57 Вт і дає підйомну ефективність порядку 30,7 г/Вт — показник, якого не досягають класичні крихітні електромотори. Конструкція гранично проста: кільце з 64 надлегких лопатей, тонкі сонячні панелі та ультралегкий перетворювач напруги на кілька кіловольт. За випробуваннями, CoulombFly здатен автономно утримуватись у повітрі під сонцем до вичерпання механічного ресурсу, а не енергії.



Зараз це ще «лабораторний звір»: без бортової системи керування, дуже крихкий, фактично просто дрейфує з вітром. Однак сам факт, що апарат такого масштабу взагалі може безперервно літати від одного сонця, знімає головний «проклятий» ліміт для мікродронів — час перебування в повітрі. Далі питання техніки: додати надлегкі сенсори, просту навігацію, елементарну комунікацію й навчитися серійно штампувати такі платформи пачками.

Стратегічно CoulombFly — перший натяк на майбутнє, де над полем бою чи критичною інфраструктурою можуть постійно висіти майже непомітні «пилинки»-дрони, живлячись лише сонячним світлом. Це змінює саму ідею контролю повітряного простору: від боротьби з великими носіями озброєнь — до полювання на рої мікромашин, які за ціною, масою й ресурсом ближчі не до «літака», а до розхідного сенсора.