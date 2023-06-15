90% Харківщини – зі світлом, без електрики – 85 населених пунктів

15 июня 2023, 13:45

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У нас залишилися ті 85 населених пунктів, які, фактично, знаходяться у 5-кілометровій зоні від кордону з РФ. Це фактично унеможливлює розмінування, однак ми все одно його проводимо. Відновлення - це умовний термін, оскільки це фактично будівництво електромереж з нуля», - зазначив Синєгубов.Голова ХОВА також розповів, що у деокупованих населених пунктах висока замінованість.«Замінована велика кількість територій. Просто наведу приклад, чергові 300 м ліній електропередач дозволило нам віднайти 250 протитанкових мін там», - додав голова ХОВА.