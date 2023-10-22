Офіційний анонс нового потужного смартфону OPPO A58

22 октября 2023, 21:06

OPPO AED Україна презентувала новий смартфон OPPO A58 з чудовим 6,72-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ та оновленим подвійним стереодинаміком.

Завдяки потужній зарядці 33 Вт SUPERVOOC, великому 5000 мАг акумулятору, вдосконаленому апаратному забезпеченню та інтуїтивно зрозумілій операційній системі ColorOS 13.1, стильний OPPO A58 може похвалитися відмінним часом автономної роботи та потужною продуктивністю, забезпечуючи неймовірно надійну та плавну роботу, що відповідає динамічному стилю життя своїх користувачів.



OPPO A58 доступний у двох колірних рішеннях: Сяючий Чорний (Glowing Black) та Яскравий Зелений (Dazzling Green). Чорне фірмове покриття Glowing Black створює кристаличний ефект. Яскравий зелений колір має дизайн Glowing Silk Design, що надає задній панелі текстуру, схожу на шовк. OPPO A58 оздоблений 2.8D обтічною вигнутою задньою кришкою, прикрашеною полірованою овальною панеллю навколо модуля камери. Смартфон важить приблизно 192 г і має товщину лише 7,99 мм, що забезпечує зручний хват, тонкий і стильний вигляд.

Новий OPPO A58 оснащений 6,72-дюймовим FHD+ Сонячним дисплеєм, що забезпечує пікову яскравість 680 ніт, тому користувачі можуть легко переглядати фотографії або читати текст під яскравим сонячним світлом. Завдяки високій роздільній здатності 2400×1080 та підтримці 100% колірної гами DCI-P3, Сонячний дисплей забезпечує надзвичайно яскраве зображення та чіткий текст. Крім того, завдяки функції All-Day AI Eye Comfort дисплей комфортний для очей і зручний для тривалого використання як вдень, так і вночі.



OPPO A58 оснащений оновленими подвійними стереодинаміками, які забезпечують вражаюче якісне звучання. На 40% гучніші, ніж у попередньому поколінні, динаміки створюють ефект об'ємного стереозвуку, забезпечуючи більш повну та насичену якість звуку під час дзвінків, ігор або перегляду відео. Крім того, OPPO A58 також оснащений оновленим режимом надгучності, який максимізує гучність динаміків до 300%, дозволяючи користувачам легко насолоджуватися музикою і чути телефонні дзвінки навіть у галасливому середовищі. Режим також пропонує можливість збільшити максимальну гучність навушників до 200% під час телефонних дзвінків або голосових дзвінків у WhatsApp та Messenger.



OPPO A58 оснащений 50 Мп камерою зі штучним інтелектом, що дозволяє користувачам робити кришталево чисті знімки з високою роздільною здатністю. Завдяки підтримці піксельного розділення чотири пікселі об'єднуються в один більший піксель, зберігаючи більше деталей, особливо в умовах низької освітленості. 50 Мп камера зі штучним інтелектом і 2 Мп портретна камера працюють разом, щоб забезпечити вражаюче розмиття фону та виділити об'єкт зйомки в портретному режимі. Фронтальна камера OPPO A58 з роздільною здатністю 8 Мп забезпечує чудові селфі та покращену якість відеодзвінків.



Завдяки таким вражаючим функціям, як стилізована нічна фотозйомка, портретна ретуш зі штучним інтелектом та режим панорами, OPPO A58 надихає користувачів створювати різноманітні фото та розкривати свою фантазію.



Завдяки великому 5000 мАг акумулятору користувачі OPPO A58 можуть насолоджуватися 32 годинами телефонних розмов, 16 годинами перегляду YouTube або 5 годинами гри в PUBG на одному повному заряді. Смартфон також оснащений 33 Вт зарядним пристроєм SUPERVOOC, який швидко заряджає акумулятор до 100% всього за 75 хвилин, тоді як навіть швидка 5-хвилинна зарядка забезпечує 3,39 години телефонних дзвінків.



Більше того, функція енергозбереження зі штучним інтелектом працює весь день, якщо користувач забув зарядити телефон. Підтримуючи 91 хвилину телефонних розмов з 5% заряду акумулятора, OPPO A58 максимально економить останній біт батареї для екстрених потреб.



Працюючи на платформі MediaTek Helio G85, OPPO A58 робить стрибок у продуктивності порівняно зі своїм попередником. Завдяки конфігурації з 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ ПЗУ, смартфон пропонує багато пам'яті та місця для зберігання даних. Технологія розширення оперативної пам'яті OPPO RAM Expansion дозволяє збільшити обсяг доступної оперативної пам'яті додавши ще 8 ГБ, забезпечуючи додатковий рівень плавності роботи для щоденного використання. Що стосується програмного забезпечення, то Dynamic Computing Engine в ColorOS 13.1 може точно планувати обчислювальні ресурси, забезпечуючи більш швидке і плавне перемикання між додатками, що ідеально підходить для ігор або багатозадачності.

На додаток до своєї потужної продуктивності, OPPO A58 також пройшов 36-місячні випробування на плавність роботи, проведені в лабораторії OPPO, зафіксувавши середній рівень старіння менше 10%, що гарантує довготривалу плавність роботи.Розроблений з думкою про довговічність, OPPO A58 має ступінь захисту IP54 і захищений від звичайного падіння та потрапляння пилу. Крім того, OPPO A58 пройшов основні тести, призначені для вимірювання стійкості до падінь, води, радіації, кліматичних впливів і стабільності сигналу.В Україні смартфон OPPO A58 доступний у двох кольорах: Сяючий Чорний (Glowing Black) та Яскравий Зелений (Dazzling Green).

На період старту продажів з 21/09 по 01/10 OPPO A58 з 8 Гб RAM + 128 Гб ROM можна придбати за ціною лише 7999 грн. замість 8999 грн. на сайтах і в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, «Фокстрот», Citrus, «Алло», Eldoradо, Rozetka та інших.