9 марта 2023, 20:15

Укренерго відновило енергоживлення Запорізької АЕС

Приблизно до вечора вся Україна буде зі світлом.

Відзначимо, що від $438 мільйонів до $581 мільйонів витратила рф на сьогоднішню ракетну атак. 
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