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9 марта 2023, 20:15
Укренерго відновило енергоживлення Запорізької АЕС
Приблизно до вечора вся Україна буде зі світлом.
Відзначимо, що від $438 мільйонів до $581 мільйонів витратила рф на сьогоднішню ракетну атак.
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