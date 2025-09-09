МіС-150: російський важкий дрон із "претензією" на універсальність

9 сентября 2025, 9:45

Російські джерела представили важкий дрон МіС-150, який уже проходить льотні випробування.

Його подають як відповідь на українську «Бабу-ягу», орієнтуючи на транспортування боєприпасів і гуманітарних вантажів у прифронтових зонах.

Базові параметри апарата — вантажопідйомність до 15 кг і дальність польоту близько 12 км. Це дозволяє використовувати його для доставки мін ТМ-62 чи боєприпасів на передову. Конструктори надають особливу увагу системі захисту «Поводир», яка заявлена як інструмент протидії РЕБ і підвищення шансів успішного завершення місії.Головною особливістю вважається модульність: МіС-150 постачається як базова платформа, до якої військові можуть підключати різні модулі, у тому числі трофейні. Це знижує витрати й дозволяє оперативно адаптувати дрон під конкретну задачу — від ударних до транспортних чи навіть евакуаційних. Концепція уніфікації й швидкої перебудови виглядає логічною спробою вирішити проблему логістики у фронтовій авіації БПЛА.Разом із тим залишаються питання. Дальність у 12 км і швидкість до 15 кг навантаження означають, що апарат працює у зоні досяжності більшості FPV і мобільних засобів ППО. Тривалість польоту, шумність і реальна ефективність «Поводиря» проти сучасних РЕБ поки що невідомі. Це робить МіС-150 радше експериментальною спробою стандартизувати важкий дрон, ніж готовим серійним рішенням.МіС-150 демонструє прагнення перейти від кустарної різноманітності до «універсальної платформи», яка може економити ресурси та спрощувати підготовку особового складу. Але чи зможе він стати справжнім аналогом «Баби-яги» — залежить від того, наскільки вдасться вирішити проблеми дальності, живучості та надійності в умовах інтенсивної протидії дронам.