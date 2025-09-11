Smart China Expo 2025: дронова безпека як новий сегмент китайського ВПК

11 сентября 2025, 9:45

На виставці Smart China Expo 2025 у фокусі опинилися одразу кілька напрямків: системи моніторингу та захисту від БПЛА, автономні патрульні дрони зі станціями підзарядки та безпілотний літак вертикального зльоту, здатний перевозити 4–6 пасажирів.



Найбільш показовим став саме модуль боротьби з дронами. Його демонстрація у форматі «готового блока» дає зрозуміти, що китайські виробники намагаються стандартизувати антидронові рішення, роблячи їх придатними для інтеграції з іншими платформами. Ідея встановлення таких модулів на наземні безпілотні машини фактично створює концепцію мобільної «міні-ППО». А кілька подібних систем, об’єднаних у батарею, можуть забезпечувати прикриття об’єктів у режимі 24/7.

У ширшому контексті це відображає тенденцію: Китай просуває багаторівневий підхід до захисту від БПЛА — від локальних сенсорних модулів і мобільних платформ до комплексів для стаціонарних об’єктів. Це дозволяє не лише комерціалізувати антидронові рішення на внутрішньому та зовнішньому ринках, а й протестувати нові архітектури ППО, де автономні системи стають самостійним ешелоном.

У підсумку Smart China Expo показала, що КНР прагне бути не лише лідером у масовому виробництві дронів, а й одним із головних постачальників технологій протидії їм. Для країн, які шукають дешеву і модульну альтернативу традиційним ППО, подібні системи можуть стати особливо привабливими.