27 ноября 2025, 14:15

На иранской выставке людей пытались выдать за роботов

В сети пишут, что на своей технологической выставке Kish Inox Tech Expo 2025 Иран представил "гуманоидных роботов", которыми на самом деле были загримированные актеры. 


