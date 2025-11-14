В Китае началось массовое производство роботов-гуманоидов

14 ноября 2025, 9:15

Китайская компания Ubtech Robotics объявила о начале серийных поставок своего флагманского робота Walker S2.

Производство стартует в середине ноября, что станет важным шагом в реализации портфеля заказов, который уже превысил $113 млн.Walker S2 предназначен для промышленного применения, прежде всего в производстве и логистике. Его главная особенность — система автономной замены аккумуляторов, позволяющая роботу работать круглосуточно без участия человека. Ubtech называет это первой в мире реализацией подобной функции у гуманоидных машин.