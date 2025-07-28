Китайський гуманоїд за $6.000

28 июля 2025, 13:15

Компанія UBTECH Robotics (Шеньчжень) представила першого у світі гуманоїда Walker S2 з автономною системою заміни акумулятора — що дозволяє йому працювати без зупинок 24/7.

У липні 2025 модель надійшла у продаж на внутрішньому ринку за ціною близько $6.000, і позиціонується як рішення для логістики, готелів, торгових центрів і промислових підприємств.Ключова особливість — можливість автоматичної заміни батареї без втручання людини, що вирішує вузьке місце попередніх моделей. Walker S2 також здатний до самостійного маневрування, розпізнавання об'єктів та виконання низки рутинних завдань. Його поява співпадає з масштабною урядовою ініціативою КНР зі зменшення залежності від людської праці у сфері послуг і внутрішнього транспортування.Фактично йдеться про тест першого сегменту масового ринку для «економіки роботів». Ціна на рівні середнього смартфона та орієнтація на комерційні мережі означає, що КНР цілеспрямовано готує інфраструктуру для заміни частини low-skill jobs у критичних галузях. На тлі зростання витрат на оплату праці та демографічного старіння це є частиною довгострокової стратегії технократичного «заміщення дефіцитів».