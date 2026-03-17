Робот, який вміє пітніти: польський стартап показав унікального гуманоїда

17 марта 2026, 14:15

Польська компанія Clone Robotics представила свою нову розробку — андроїда Protoclone V1. У нього поки немає обличчя, проте його будова вражаюче нагадує людську анатомію.

Головні фішки Protoclone:

• Понад 1000 синтетичних м'язів та 500 чутливих датчиків.

• Штучні кістки та сухожилля, надруковані на 3D-принтері зі спеціального полімеру.

• Система охолодження, що імітує людське потовиділення. У корпус вбудовані мікроканали з водою: під час сильних навантажень вода випаровується, не даючи механізмам перегрітися.



Розробники використовують принципи біоміметики, тобто максимально точно копіюють природу та рухи людини. Керівник стартапу обіцяє, що вже протягом року їхній гуманоїд навчиться самостійно тримати рівновагу і зробить свої перші кроки.