Вперше у Польщі можна буде оплачувати покупки одним поглядом

10 июня 2024, 11:45

З 12 червня у варшавському магазині мережі Empik у торговому центрі Westfield Mokotów з'явиться можливість оплачувати покупки за допомогою сканування обличчя та райдужки ока.

Цей проект є результатом спільної пілотної програми компаній Mastercard, PayEye та Empik.Для використання цієї технології необхідно встановити програму на смартфоні та зробити селфі. Це зображення перетворюється на зашифрований токен і зберігається у базі даних. При першій транзакції потрібно ввести номер телефону та PIN-код, створений у програмі, а потім подивитися на термінал для сканування біометричних даних.