10 июля 2023, 14:15

У Києві Цифровому тепер можна оплачувати комунальні послуги

Для цього потрібно лише додати адресу. Всі рахунки і квитанції зберігаються в особистому профілі, а коли надійде платіжка ви отримаєте сповіщення.


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