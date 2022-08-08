Vodafone запустив нову лінійку тарифів для контракту

8 августа 2022, 15:15

Vodafone пропонує клієнтам нові тарифи для контрактного підключення.

Серед переваг лінійки – можливість оплачувати послуги зв’язку після користування, а також забезпечити підвищений рівень захисту мобільного номеру від шахраїв.



Нові пропозиції враховують нові споживацькі звички – за останні півроку обсяг користування мобільним інтернетом серед дата-користувачів контрактної форми обслуговування зріс на 15%. Відповідно, лінійка пропонує збільшені обсяги мобільного інтернету – від 15 ГБ до безліміту з можливістю роздачі інтернету.



Також нові тарифи відповідають змінам у попиті на міжнародний зв’язок: в пакети послуг вже включені від 50 до 750 хвилин для дзвінків за кордон. Адже абоненти, які телефонують за кордон, зараз витрачають у 2 рази більше хвилин, ніж на початку року.



Вартість зв’язку у контрактних тарифах стартує від 135 грн на місяць за 20 ГБ та інші послуги зв’язку, включені в пакет. Vodafone надає всім новим абонентам знижку від 40 до 100 грн на перші місяць користування новими тарифами.