Cougar оновила ігрову мишку Airblader

30 марта 2023, 12:15

Ігрова миша Cougar Airblader стала форвардом на ринку у своїй категорії.



З рекордно маленькою вагою – усього 60 грамів – вона зайняла свою нішу та завоювала серця покупців по всій Україні.

Airblader Tournament – це удосконалена версія своєї попередниці. Ця версія миші зберегла свою самобутню конструкцію та фізичні показники – компактні габарити та унікальну вагу. Airblader Tournament на прилавках магазинів України представлена у двох кольорах – чорному та білому.На борту цієї моделі з’явився оновлений сенсор – PixArt PMW3399. Завдяки такому покращенню миша значно збільшила свої показники швидкості та точності. З роздільною здатністю 20000 DPI та швидкістю відстеження 650 дюймів на секунду, Airblader Tournament здатна подарувати значну перевагу в онлайн-іграх. Була переглянута і будова миші – високоякісні механічні перемикачі подовжили гарантований термін служби пристрою до неймовірних 80 мільйонів натискань.Важливим доповненням також став дебют нового програмного забезпечення COUGAR PIX. Фірмове ПЗ дозволить налаштувати макроси та гарячі клавіші Airblader Tournament для повнішого досвіду користування. PIX дає можливість розширеного налаштування й інших продуктів від Cougar – від унікальних параметрів до RGB-підсвічування.Загалом, це легковагова ігрова миша для FPS/MOBA/RTS ігор, яка чудово підійде для поціновувачів «кігтевого» хвату.Тому, якщо ваш гризун став для вас тягарем – спробуйте Airblader Tournament – її 60 грамів ваги та гармонійність дизайну точно не залишать вас байдужими!