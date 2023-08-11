Опубліковано рейтинг найкращих міст для проживання в Польщі

Перше місце посів Познань завдяки найнижчій безробітності, високим зарплатам та якісному повітрю. На другому місці розташувалися Катовіце, а третє місце зайняло Ополе.
Варшава та Краків не увійшли до топ-десятки через дорогі нерухомості та погану екологічну обстановку.
Оцінки найкращих міст для проживання:
1. Познань - 28 балів
2. Катовіце - 39 балів
3. Ополе - 42 бали
4. Вроцлав - 44 бали
5. Ольштин - 44 бали
6. Бидгощ - 48 балів
7. Гожув-Великопольський - 48 балів
8. Ряшів - 52 бали
9. Лодзь - 52 бали
10. Люблін - 53 бали
11. Краків - 54 бали
12. Гданськ - 55 балів
13. Щецин - 59 балів
14. Варшава - 60 балів
15. Кельці - 64 бали
16. Білосток - 74 бали