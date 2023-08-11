Опубліковано рейтинг найкращих міст для проживання в Польщі

11 августа 2023, 12:45

Перше місце посів Познань завдяки найнижчій безробітності, високим зарплатам та якісному повітрю. На другому місці розташувалися Катовіце, а третє місце зайняло Ополе.

Варшава та Краків не увійшли до топ-десятки через дорогі нерухомості та погану екологічну обстановку.Оцінки найкращих міст для проживання:

1. Познань - 28 балів

2. Катовіце - 39 балів

3. Ополе - 42 бали

4. Вроцлав - 44 бали

5. Ольштин - 44 бали

6. Бидгощ - 48 балів

7. Гожув-Великопольський - 48 балів

8. Ряшів - 52 бали

9. Лодзь - 52 бали

10. Люблін - 53 бали

11. Краків - 54 бали

12. Гданськ - 55 балів

13. Щецин - 59 балів

14. Варшава - 60 балів

15. Кельці - 64 бали

16. Білосток - 74 бали