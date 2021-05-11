Летим в Польшу из Международного аэропорта "Киев": что нужно помнить

11 мая 2021, 10:45

Еженедельно из Международного аэропорта «Киев» им. И.Сикорского выполняются регулярные рейсы в Польшу двумя авиакомпаниями: Wizz Air и LOT.

В частности, рейсы на Варшаву - во все дни недели, кроме пятницы. На Вроцлав, Краков и Гданьск - каждые вторник и субботу, на Познань - по пятницам.



Для туризма соседняя Польша по прежнему закрыта из-за пандемии COVID-19. Попасть в страну могут только те, кто имеют разрешение на пребывание на ее территории. В частности, члены семьи граждан Польши или те, кто имеет карту поляка. А также - иностранцы, которые там официально работают, учатся или находятся по другим уважительным обоснованным причинам. Полный перечень категорий и условия пересечения ими границы страны можно найти на соответствующей странице официального сайта Польской пограничной службы.

Пересекая границу страны, следует помнить о нескольких важных условиях. Если вы не привиты, вас ждет 10-дневный карантин. От него освобождает отрицательный результат теста на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-теста) или теста на антигены, который надо сделать исключительно в Польше.Вакцинированные от COVID-19 пассажиры при пересечении границы должны предоставить свидетельство о вакцинации, подтверждающее полный курс (две дозы) вакцинации на польском и английском языках. Это освобождает от карантина - при условии, что вакцина допущена к использованию в ЕС.Карантинные ограничения в Польше - в ее социальной, экономической и культурной сферах - относятся ко всем: как к гражданам страны, так и к иностранцам.В частности, заведения общепита работают исключительно на вынос или на доставку еды в номера (если это заведение при отеле).В сфере торговли работают только те магазины, которые обеспечивают товарами первой необходимости, а также аптеки. Большие торговые центры - за исключением отделов с продуктами питания - закрыты. Ярмарки не проводятся.Все культурные мероприятия с участием большого количества людей (демонстрации фильмов, выставки, спектакли, экскурсии, фестивали, концерты и т.д.) отменены. Спортивные соревнования, турниры, матчи - проводятся без зрителей.Санатории и курорты принимают посетителей в условиях предоставления негативного ПЦР-теста на COVID-19 или теста на антигены, который был сделан в Польше не ранее, чем за 4 дня до начала курса лечения или оздоровления.Религиозные службы проходят по установленному расписанию. Однако на них может присутствовать ограниченное количество посетителей (кроме священнослужителей): один человек на 20м2 площади в помещении и на расстоянии 1,5 м друг от друга.Городской и междугородный транспорт работает в обычном режиме, но с ограничениями: он имеет право перевозить только такое количество пассажиров, которое разместится на 50% сидячих мест в салоне, или на 30% всего салона.Во всех общественных местах в Польше нужно носить маску.