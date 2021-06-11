Летим в Латвию - что нужно помнить

11 июня 2021, 10:15

Обратите внимание: из-за пандемии COVID-19 Латвия все еще закрыта для туризма. Однако активное международное сообщение с ней продолжается.В Ригу, столицу Латвийской Республики, из Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского можно вылететь двумя авиакомпаниями.Венгерский лоукост Wizz Air до 29 июня летает каждую субботу. Далее количество рейсов будет увеличено до 3-х раз в неделю и назначено на вторник,четверг и субботу.Польские авиалинии LOT до 21 июня будут выполнять рейсы в Латвию по вторникам, четвергам и субботам. После 21 июня расписание изменится: LOT будет летать в Ригу с понедельника по субботу включительно. А со 2 июля - по понедельникам, средам, четвергам и пятницам.Пассажирам, путешествующим в Латвийскую Республику, надо помнить о ряде ограничений, установленных правительством страны для противодействия распространению коронавируса COVID-19.ВАЖНО: въезд в страну возможен только по уважительной причине. Среди них - работа, учеба, получение медицинских услуг, воссоединения семей и др. С подробным перечнем таких причин можно ознакомиться на https://covidpass.lv/ru/.ВАЖНО: за 72 часа или менее до посадки на самолет каждый пассажир должен сдать ПЦР-тест на COVID-19. Поскольку въезд в страну воздушным транспортом разрешен только лицам с отрицательным результатом анализа. Пассажирам, не имеющим теста, в посадке будет отказано.Среди лиц, которым тест не нужен, - в частности, дети до 11 лет, представители дипкорпуса, члены экипажа перевозчиков и др.В то же время каждый, на кого распространяется любое из указанных исключений, должен иметь при себе соответствующий подтверждающий документ.ВАЖНО: за 48 часов и позже каждый без исключения пассажир заполняет форму для въезда в страну и получает QR-код, который необходимо будет предъявить перед посадкой на самолет в электронном или печатном виде. В случае отсутствия QR-кода перевозчик может отказать пассажиру в посадке.В дополнение к указанным требованиям каждый пассажир, прибывающий воздушным путем из третьих стран (т. е. стран, не являющихся членами Европейского Союза, Европейской экономической зоны, а также Швейцарии и Великобритании), обязан:немедленно, в ближайшем пункте тестирования, за свой счет сдать повторный тест на COVID-19. Это требование касается также детей и вакцинированных лиц.10 дней провести на самоизоляции по месту жительства, если повторный тест оказался отрицательным.10 дней провести на самоизоляции в одном из хостелов из определенного страной списка, если повторный тест дал положительный результат или пассажир отказался от повторного теста.Повторное тестирование не требуется транзитным пассажирам, если они не покидают зону аэропорта и вылетают в другую страну в течение 24 часов, сотрудникам дипслужб и др.Самоизоляция может быть отменена для лиц, которые могут документально подтвердить, что уже переболели COVID-19, выздоровели и не являются носителями инфекции. Детали по ссылке.Обратите внимание: в Латвийской Республике действует масочный режим.Согласно принятым министерством здравоохранения правилам, ношение маски является обязательным в случае пребывания в закрытых помещениях, где находится более одного человека, а также в транспорте и зданиях учебных заведений.Исключение возможно лишь для детей до 7 лет и людей, имеющих психические или двигательные расстройства, а также для лиц, занимающихся спортом или находящихся на приеме у врача-стоматолога.В то же время общественная и культурная жизнь в стране возвращается в норму: со 2 июня в обычном режиме работают магазины и торговые центры. Кафе и рестораны принимают гостей на террасах и открытых помещениях. Музеи, выставочные залы и арт-пространства открыты для посетителей.