Украинские стартапы смогут получить финансирование из Латвии

12 октября 2018, 13:15

С 16 по 24 октября латвийский венчурный фонд Overkill Ventures отправится на поиски талантливых предпринимателей из Украины.

В сотрудничестве с Агентством инвестиций и развития Латвии он посетит три города – Одессу, Львов и Киев. Одним из главных инвесторов и партнеров фонда является крупнейший IT-интегратор в странах Балтии Lattelecom, который успешно работает на украинском рынке облачных услуг уже с 2013 года.Во время первой программы, которая началась в августе 2018 года, были отобраны 4 стартапа – из Латвии, Польши и Дании, а также уже сейчас есть один представитель из Украины. Это компания Axdraft, которая занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации оборота документов.Благодаря поддержке Lattelecom у стартапов Overkill Ventures есть возможность протестировать свои решения в инфраструктуре крупного предприятия, имеющего различные бизнес-направления. Подобный опыт увеличивает шансы стартапов на успешную работу в дальнейшем. К слову, коммуникацию облегчает и тот факт, что сам фонд Overkill Ventures располагается в помещениях Lattelecom в Риге.Overkill Ventures начал свою работу в январе 2018 года и предоставляет менторство и финансовую поддержку до 300 тысяч евро молодым компаниям на начальных этапах. Основной фокус фонда – поиск разработчиков программного обеспечения B2B в Центральной и Восточной Европе.В рамках украинских мероприятий участники смогут узнать больше о преимуществах стартапов Латвии, а также возможности финансирования бизнеса на разных этапах. В завершении каждой из встреч пройдет соревнование питчей и личные консультации для основателей стартапов.