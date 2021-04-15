Google представляет кампанию “Google для туризма”

15 апреля 2021, 11:15

Сегодня мы рады представить кампанию "Google для туризма", цель которой помочь туристической отрасли раскрыть свой потенциал с помощью технологий, инструментов и учебных ресурсов Google для ускорения развития и устойчивого восстановления экономики.

Этот долгосрочный проект осуществляется Google Украина в партнерстве и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства культуры и информационной политики Украины, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства развития туризма Украины.



Дмитрий Шоломко, директор по бизнес-операциям Google в Восточной Европе: “Мы по-прежнему с оптимизмом смотрим в будущее, но путь предстоит непростой. Поэтому Google продолжает представлять новые продукты и предлагать тренинги, чтобы помочь людям и компаниям в условиях пандемии. Сегодня, когда индустрия туризма сталкивается с большими вызовами, связанными с пандемией COVID-19, Google работает с представителями отрасли, чтобы помочь им в восстановлении с помощью технологий, чтобы они могли подготовиться, внедрить инновации и быть готовыми к сегодняшним и будущим вызовам.”



Марьяна Олеськив, Глава Государственного агентства развития туризма Украины: ”Туристическая отрасль Украины испытала значительный спад из-за глобальных вызовов, связанных с пандемией COVID-19. Проблема очень широкая, поскольку экономические потери понесли не только большой и малый бизнес непосредственно из гостинично-ресторанного сектора, но и смежные индустрии, которые являются причастными к туризму, поездкам и отдыху. В контексте такого разнонаправленного давления мы пытаемся действовать комплексно, привлекать влиятельных партнеров из общественности и корпоративного сектора. Сотрудничество с Google является стратегически важным для улучшения цифровой грамотности представителей туристической индустрии. Такое взаимодействие даст дополнительные возможности использовать уникальные цифровые решения для продвижения на глобальном уровне, развития туристического потенциала уникальных природных и культурных объектов Украины.”



Google Украина много лет реализовывает большие проекты по цифровому преобразованию Украины, и сегодня мы рады объявить о новых инициативах компании в поддержку туристической отрасли Украины, а также представить гастрономическую карту и проект по оцифровке национальных парков Украины.



Новый проект “Автентичні смаки України” стал дополнением на сайте “Автентична Україна”. Цель данного проекта - содействие развитию внутреннего туризма через популяризацию и сбережение традиций приготовления блюд и напитков. На сайте представлена гастрономическая карта, на которой можно выбрать регион и совершить виртуальное путешествие по уникальным вкусам Украины. Кроме того, здесь можно найти популярные блюда из разных уголков нашей страны, с описанием, фотографиями и рецептами - от знаменитых полтавских галушек до гуцульского баноша. Кроме того, на сайте представлены виртуальные 3D-туры по традиционным винодельням, сыроварням и уникальным ресторанным залам регионов Украины.



При поддержке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Google Украина оцифровала 16 национальных парков в 13 областях Украины в формате Street View для стимуляции виртуального и внутреннего туризма и улучшения туристической привлекательности национальных парков. Теперь каждый может зайти на Карты Google и осуществить виртуальные путешествия по уникальным природным уголкам Украины и в деталях рассмотреть неповторимую природу нашей страны. Список оцифрованных национальных природных парков Украины таков:

● НПП “Голосеевский” (г. Киев)

● НПП “Нижнеднестровский” (Одесская область)

● НПП “Нижнеднепровский” (Херсонская область)

● НПП “Мезинский” (Черниговская область)

● НПП “Гетманский” (Сумская область)

● НПП “Нижнесульский” (Черкасская область)

● НПП “Выжницкий” (Черновицкая область)

● НПП “Ужанский” (Закарпатская область)

● НПП “Гуцульщина” (Ивано-Франковская область)

● НПП “Сколевские Бескиды” (Львовская область)

● НПП “Заколдованный край” (Закарпатская область)

● НПП “Черемошский” (Черновицкая область)

● НПП “Верховинский” (Ивано-Франковская область)

● НПП “Карпатський” (Ивано-Франковская область)

● НПП “Дерманско-Острожский” (Ровенская область)

● НПП “Кременецкие горы” (Тернопольская область)



Кроме того, в рамках кампании "Google для туризма" был организован ряд онлайн- проектов, направленных на повышение цифровых навыков для среднего и малого бизнеса, туристических ассоциаций, государственных и общественных работников туристического сектора. Среди них вебинары, 7-часовой онлайн-марафон для более 1300 участников отрасли, местных туристических администраций и неправительственных организаций, серия практических семинаров для сообщества Местных экспертов Google.



Сегодня мы объявляем о запуске онлайн-платформы “Новые цифровые возможности с Google”, доступ к которой открыт для всех желающих. Сейчас особенно нужны цифровые навыки, чтобы развивать свой бизнес, продвигать свою карьеру или даже для отдыха. Google стремится помочь, предоставляя бесплатное обучение, инструменты и опыт. Платформа будет регулярно пополняться новыми материалами и инструментами.



Также сегодня мы запускаем образовательную программу “Google для туризма: развитие бизнеса онлайн”, разработанную для руководителей и владельцев компаний в туристической отрасли и гостинично-ресторанного бизнеса. На протяжении курса участники узнают, как разместить информацию о компании в Интернете, как увеличить количество клиентов и продажи благодаря инструментам от Google и других компаний. Один курс состоит из 7 интерактивных тренингов в онлайн-формате. Каждый тренинг разделен на части разной степени сложности, чтобы быть полезным как для начинающих, так и для опытной аудитории. Курс бесплатный и будет доступен как в прямом эфире, так и по запросу на сайте. В течение 2021 года Google планирует трижды провести курс и предоставить возможность получить новые знания более чем 5000 представителям туристического бизнеса.