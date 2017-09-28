В Львове в туристический день Vodafone открыл умный туристический маршрут

28 сентября 2017, 9:15

27 сентября 2017 года, во всемирный день туризма Vodafone Украина совместно с Львовським городским советом открыли в известной туристической столице уникальный туристический маршрут «Впервые во Львове» по книге Илька Лемка «Львів понад усе».

Цель проекта – создать условия для развития туристической привлекательности и инфраструктуры украинских городов с помощью современных информационных технологий, в частности, услуги 3G интернета.

Туристический маршрут во Львове объединяет 15 самых интересных открытий и исторических памятников города. Среди них – Ратуша, Катедра, часовня Боимов, аптека «Под золотой звездой», дворец Потоцких, парк Костюшко, Львовский национальный университет им. Ивана Франко, Оперный театр и памятник Т.Г. Шевченко, Иезуитский костел, Музей естествознания, театр им. Марии Заньковецкой, Армянская церковь, музей Почта, Доминиканский собор, памятник Ивану Федорову.

Общая длина маршрута «Впервые во Львове» – 3,5 км. Таким образом, гости и жители города смогут за 2-3 часа ознакомиться с самыми интересными достопримечательностями города и узнать о них неожиданные подробности. Символом львовского маршрута ожидаемо стал лев.

«Умный» львовский маршрут проложен с помощью стрелок и специальных табличек с QR-кодами, символикой и номерами локаций. Таблички с QR-кодами на маршруте устанавливаются непосредственно возле достопримечательностей, а стрелки указывают путь к следующей локации.

Во время считывания QR-кода с помощью смартфона или планшета турист попадает на страницу с подробным описанием и фото ближайшего исторического или культурного объекта – площади, дома, памятника. К описанию памятников добавляются ссылки на подробную карту города с указанием мест, где расположены другие QR-таблички.

Существует и бумажные путеводители с описанием маршрута и локаций «Впервые во Львове». Путеводители можно найти в Центре туристической информации и магазинах Vodafone во Львове.

Авторы «Впервые во Львове» о маршруте:

«Сегодня важный день, сегодня День туризма, и кроме того сегодня Львов получит еще один сервис, который очень удобен, ведь мы все любим путешествовать по городу и по-своему открываем его для себя. Иногда мы хотим сами окунуться в историю, без экскурсовода, поэтому, сегодня будет синтез истории и инновации. Спасибо коллегам из Vodafone, спасибо всем людям, которые работали над этим проектом», – отметил Андрей Москаленко, заместитель городского головы по вопросам развития.

«Уверен, что маршрут привлечет еще больше туристов во Львов, сделает город удобным для тех, кто «Впервые во Львове» и даст новую информацию для давних поклонников города. Этот проект отражает нашу концепцию развития туристических сервисов, это наш маршрут в диджитальный мир – технологии могут и должны улучшать качество жизни, делать города умными и удобными для гостей и горожан», – отметил Константин Воробьев, заместитель генерального директора Vodafone Украина, регион Запад.

«Именно считывание QR-кодов позволит лучше познавать город самому. Вы же экскурсовода не поставит на паузу, чтобы что-то хорошо рассмотреть, хорошо это почувствовать, здесь вы сами себе хозяин. Вы перечитали текст, вы перевели взгляд на этот объект, что-то обдумываете – абсолютная свобода. Концепция маршрута заключается в преимуществах Львова. Львов – город совершенно уникальный», – отметил Илько Лемко, знаток Львова, автор маршрута.

