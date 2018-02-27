В Черкассах появится умный туристический маршрут Vodafone

27 февраля 2018, 13:15

26 февраля 2018 года Vodafone Украина и Черкасский городской совет подписали Меморандум о сотрудничестве в области создания благоприятных условий для социального, экономического и культурного развития города Черкассы.

Договоренность предусматривает открытие инновационного туристического маршрута в рамках проекта Vodafone Smart Routes.

Меморандум подписали мэр Черкасс Анатолий Бондаренко и технический директор Vodafone Украина, регион Центр, Сергей Скрипников.

В Меморандуме определены обязательства сторон по подготовке, запуску и поддержке туристического маршрута, а также предусмотрено развитие сотрудничества в привлечении инновационных технологий для развития туристической инфраструктуры города.

"Подобные проекты – это еще одно подтверждение социально ответственного бизнеса и является примером объединения усилий власти и бизнеса, что позволяет делать полезные и интересные вещи для общества, развивать свой город", – отметил Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко.

"Уверен, что сотрудничество будет успешным и мы сможем реализовать инициативы, которые улучшают качество жизни, делают города умными и удобными для гостей и горожан. Благодаря проекту Vodafone Smart Routes современные информационные технологии, в частности, услуги 3G и 4G интернета, помогают развивать информационную инфраструктуру украинских городов и улучшать их туристическую привлекательность", – добавил технический директор Vodafone Украина, регион Центр, Сергей Скрипников.

Умная туристическая тропа в Черкассах дополнит карту инновационных городских маршрутов Vodafone Украина – Vodafone Smart Routes.

Черкассы станут шестым городом на карте проекта. Подобные маршруты уже есть в Полтаве, Черновцах, Херсоне, Ужгороде, Львове и пользуются большой популярностью среди туристов и местных жителей.

Все маршруты проложены с помощью стрелок и специальных табличек с QR-кодами, символикой и номерами локаций. Таблички с QR-кодами на маршрутах устанавливаются непосредственно возле достопримечательностей, а стрелки указывают путь к следующей локации.

Во время считывания QR-кода с помощью смартфона или планшета человек попадает на страницу с подробным описанием и фото ближайшего исторического или культурного объекта – площади, дома, памятника. К описанию памятников добавляются ссылки на подробную карту города с указанием мест, где расположены другие QR-таблички.





















