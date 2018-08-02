Google представляет в Украине сервис Товарные объявления Google

2 августа 2018, 12:15

Мы рады объявить о запуске в Украине сервиса Товарные объявления Google (Google Shopping) – уникального рекламного решения, направленного на улучшение пользовательского опыта, чтобы пользователи могли легко отслеживать покупки, сравнивать различные продукты, их функции и цены, а затем непосредственно связываться с продавцами для совершения покупки.

Товарные объявления Google – это визуальная реклама продуктов на сайте Google, которая помогает пользователям находить нужные товары. Товарные объявления Google работают на базе Merchant Center – инструмента, который позволяет загружать данные о магазине и товарах в Google и делает их доступными для товарных объявлений и других служб Google.



Запуск Google Shopping в каждой стране требует огромных ресурсов, так как команде Google нужно выполнить настройки для конкретного языка и обеспечить тщательный мониторинг в период бета-тестирования, чтобы гарантировать максимальное удовлетворение пользователей и эффективность для рекламодателей. На этапе тестирования мы начинали с показа товарных объявлений небольшому проценту украинских пользователей, чтобы убедиться в корректной обработке запросов на украинском и русском языках, однако уже сейчас постепенно наращиваем объем трафика, вводим полный функционал, и сегодня любой рекламодатель может пользоваться всеми преимуществами товарных объявлений, создав аккаунт Google Merchant Center.





Розничные продавцы могут использовать торговые кампании для рекламы товаров, которые продаются в обычных или интернет-магазинах, увеличивать трафик и получать более заинтересованных потенциальных клиентов во всех каналах продаж. Чтобы начать работу с торговыми кампаниями, нужно отправить данные о товаре в Merchant Center и создать кампанию в AdWords. В соответствии с настройками кампании будут созданы объявления и размещены на ресурсах Google, где потенциальные клиенты смогут узнать о товарах компании. Это и есть товарные объявления, они содержат не только текст, но и фотографии, названия и цены товаров, а также названия магазинов и много другой информации. Благодаря этому у пользователей будет подробная информация о товаре еще до того, как нажмут объявления, а компания получит более заинтересованных потенциальных клиентов.





Согласно совместному исследованию Google с Millward Brown, которое оценивало естественное поведение покупателей во время поиска, товарные объявления очень хорошо работают вместе с текстовыми объявлениями. Когда пользователи видят и товарные и текстовые объявления, то:

90% посещают сайт



83% совершают покупку



77% посещают страницу товара



73% добавляют товар в корзину



75% ищут бренд



Чтобы лучше понять, как это работает, вот основные принципы рекламы в Google Shopping:

не нужно вводить текст рекламы или подбирать ключевые слова – просто загрузите фид данных о ваших продуктах с Merchant Center, а дальше Google автоматически выбирает товары, наиболее соответствующие запросу пользователя;



ранжирование рекламы происходит по аукционной модели на основе ставок CPC, релевантности и истории эффективности;



оплата происходит только за клики на рекламу, при этом можно указать ежедневный лимит для контроля расходов;



отображение только для запросов, для которых Google может показать релевантные продукты, при этом допускается показ нескольких объявлений от одного продавца;



аналогично текстовой рекламе в поиске Google можно оценивать успешность рекламы с помощью онлайн-инструментов для отслеживания конверсии.