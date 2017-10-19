Google запускает в Украине AdWords Express - простое рекламное решение

19 октября 2017, 11:45

Сегодня мы рады сообщить о запуске в Украине AdWords Express ‒ простого рекламного онлайн-решения, которое поможет малому бизнесу охватить больше клиентов в Интернете.

С помощью AdWords Express можно легко рекламировать товары и услуги в Google и получать реальные результаты. Теперь настроить свое рекламное объявление можно всего за 15 минут, и AdWords Express будет постоянно улучшать его, оценивать эффективность и показывать прозрачные и понятные результаты.



Когда людям что-то нужно, они ищут информацию в Google. Фактически 70% потребителей изучают информацию о товарах и услугах онлайн, прежде чем совершить покупку, а в Украине каждый третий ищет информацию о товаре в Интернете в течение нескольких дней перед покупкой. AdWords Express помогает получить доступ к потенциальным покупателям именно тогда, когда они ищут то, что предлагает тот или иной бизнес.



Часто владельцам малого бизнеса трудно понять, насколько хорошо работает их реклама, приносит ли она результаты, а не только клики. С AdWords Express можно получить реальные результаты, исходя из бизнес-целей компании, независимо от того, звонки ли это от клиентов, посещение магазина или действия на сайте компании. AdWords Express постоянно оптимизирует объявление и показывает, насколько хорошо реклама соответствует цели. Рекламодатель платит только тогда, когда объявление работает ‒ то есть, когда клиент на него нажимает.



Чтобы создать успешную рекламу в Google и управлять ею самостоятельно, могут понадобиться специальные навыки и много времени. Для владельцев малого бизнеса и маркетологов, которые не имеют времени, специальных навыков или денег на обучение, решением является AdWords Express. Используя технологию Google, AdWords Express управляет аспектами создания рекламной кампании в Интернете, которые требуют много времени и денег: создает списки ключевых слов и оптимизирует кампании для сетей и устройств. AdWords Express может максимально эффективно применять знания владельцев бизнеса и рекламную технологию Google для настройки и оптимизации объявлений. Этот подход делает AdWords Express отличным решением для компаний, не имеющих специалиста для работы с рекламными кампаниями.



Мы рады предложить компаниям в Украине доступ к простой и мощной онлайн-рекламе. С запуском AdWords Express мы надеемся помочь малому бизнесу получить новых клиентов и расширить свой бизнес онлайн и офлайн.

