Программа “Google для некоммерческих организаций” теперь доступна в Украине

Мы рады сообщить, что начиная с сегодняшнего дня программа “Google для некоммерческих организаций” (Google for Nonprofits) становится доступной в Украине.
В условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) некоммерческие организации сталкиваются с уникальными, беспрецедентными проблемами. И сейчас для них важнее, чем когда-либо, иметь доступ к инструментам и решениям, которые помогут им наладить совместную работу, работать продуктивнее, а также рассказать о своей миссии интернет-сообществу.
В рамках данной программы некоммерческая организация, которая соответствует требованиям программы, может подать запрос на регистрацию учетной записи и начать использовать следующие инструменты Google бесплатно:
· G Suite для некоммерческих организаций – это пакет программ, благодаря которым ваша команда будет работать эффективнее онлайн. С умными и защищенными приложениями для бизнеса, такими как Gmail, Документы, Календарь, Диск и Google Meet, Вы сможете сосредоточиться на своей миссии. К тому же, до 30 сентября 2020 года для всех пользователей G Suite доступны премиум-функции приложения Google Meet. Узнайте больше о том, как активировать приложения G Suite.
· Ad Grants – это программа, в рамках которой предоставляются неденежные гранты в размере до 10 000 долл. в месяц на размещение рекламных объявлений в Поиске Google. Благодаря такой рекламе некоммерческие организации могут привлекать пожертвования, распространять информацию о своей организации и искать волонтеров, пока ситуация вокруг распространения COVID-19 не изменится. Программа Ad Grants будет доступна в Украине до октября 2020 года. Больше информации о рекламных грантах от Google.
· Программа YouTube для некоммерческих организаций предлагает премиум-функции некоммерческим организациям, чтобы помочь им охватить глобальную аудиторию и усилить влияние через свой канал YouTube. Узнайте, как зарегистрироваться в программе YouTube для некоммерческих организаций.
· Google Планета Земля и Карты Google предоставляют организациям доступ к мощным инструментам визуализации данных, чтобы помочь им продемонстрировать свою работу и ее влияние. Узнайте больше о том, как активировать инструменты Карт.
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