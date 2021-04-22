Google в мае улучшит интерфейс сервиса видеосвязи Meet

22 апреля 2021, 13:45

В следующем месяце Google обновит пользовательский интерфейс сервиса для видеоконференций Meet для пользователей компьютеров.

В новой веб-версии сервиса будут улучшены видеопотоки, усовершенствована панель навигации и переработано представление конференций. К слову, большинство новых для Google Meet возможностей уже присутствуют в Zoom и Microsoft Teams.

Свежее обновление Google Meet позволит пользователю больше не видеть своё лицо в режиме конференции, полностью скрыв собственный видеопоток, или уменьшить представление до крошечных размеров. Кроме того, пользователь сможет перестроить сетку участников собрания под свои предпочтения. Тех, кому часто приходится работать с презентациями, обрадуют расширенные возможности закрепления и открепления контента. Докладчик сможет быстро открепить плитку презентации, и она будет иметь тот же размер, что и видеопотоки других участников. Google Meet также позволит участникам закреплять несколько видеопотоков во время разговора.



Одним из самых полезных нововведений является улучшение нижней панели собраний. Она позволит объединить все элементы управления в одном месте. Это означает, что чат, вложения и список участников расположатся внизу окна, освободив больше пространства для видеопотоков. Кнопка завершения звонка переместится подальше от кнопок камеры и микрофона, что минимизирует возможность её случайного нажатия.



Помимо всего вышеперечисленного, Google переносит в веб-версию Meet режим низкой освещённости. Эта функция автоматически настроит видео с веб-камеры, чтобы сделать пользователя более заметным, если он находится в помещении с недостаточным освещением. Она также скорректирует видео, если из окна позади пользователя в камеру попадает слишком много света.



Платные подписчики Google Workspace в ближайшие месяцы получат доступ к новой функции автоматического масштабирования в Google Meet. Эта функция, основанная на искусственном интеллекте, будет следить за пользователем, размещая его в центре кадра, если он перемещается. В ближайшие недели в Google Meet также появится замена фона, давно присутствующая в конкурирующем Zoom.

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