Видеоконференции с премиум функциями от Google Meet теперь бесплатны

30 апреля 2020, 11:15

Технологии, которые дают нам возможность общаться, даже когда мы находимся на расстоянии друг от друга, обеспечивают нам безопасность и продуктивность.

За последние несколько месяцев мы увидели важность видеовстреч, которые объединяют нас – независимо от того, работаем мы с коллегами, общаемся с врачами, родными и близкими или учимся дома.



Сегодня мы рады объявить о том, что в течение ближайших недель Google Meet, премиальное решение для видеоконференций Google, станет доступным бесплатно для всех. Мы потратили годы, чтобы создать безопасное и надежное решение для видеоконференций, которым доверяют учебные заведения, правительства и компании во всем мире, и в последние месяцы мы ускорили выпуск самых популярных функций, чтобы сделать его еще более полезным. С начала мая каждый, у кого есть адрес электронной почты, сможет зарегистрироваться в Meet и получить многие из тех функций, которые доступны для наших бизнес пользователей и учебных заведений, такие как простое планирование и доступ к экрану, подписи в реальном времени и макеты, которые адаптируются под ваши предпочтения, в частности расширенный режим мозаики.



Важно, чтобы все, кто использует Meet, имели безопасный и надежный опыт с самого начала, поэтому, начиная со следующей недели, мы будем постепенно расширять его доступность для большего количества людей. Это означает, что вы, возможно, не сможете создавать встречи на meet.google.com прямо сейчас, но вы можете подписаться и получить уведомления, когда сервис станет доступным.



Google Meet создан, построен и работает с учетом всех требований безопасности. С января мы наблюдаем рост пиковых показателей дневного использования Meet в 30 раз. По состоянию на этот месяц на базе Meet ежедневно проводят 3 миллиарда минут видеовстреч и добавляются примерно 3 миллиона новых пользователей. А по состоянию на прошлую неделю ежедневное количество участников встреч Meet превысило 100 миллионов. Такой большой рост означает и большую ответственность. Конфиденциальность и безопасность имеют первостепенное значение, независимо от того, делится врач конфиденциальной информации о состоянии здоровья пациента; финансовый консультант проводит встречу с клиентом; или люди общаются друг с другом во время праздников или в течение дня.



Google создает, разрабатывает и использует все продукты с учетом всех требований безопасности, обеспечивая защиту, необходимую для безопасности пользователей, их данных и конфиденциальности информации. Вот лишь некоторые из наших мер безопасности по умолчанию:

• Мы предоставляем мощный набор элементов управления, таких как возможность разрешать или запрещать вход на встречу, а также опция отключения или удаления участников в случае необходимости.

• Мы не позволяем анонимным пользователям (то есть без аккаунта Google) присоединяться к встречам, созданных через персональные учетные записи.

• Коды встреч в Google Meet сложные по умолчанию и, следовательно, защищены от «угадывания» посторонними лицами.

• Видеовстречи Meet шифруются при передаче сигнала; все записи, хранящиеся на Google Диске, также зашифрованы.

• Нет необходимости устанавливать плагины для работы Meet в Интернете. Он работает полностью в Chrome и других популярных браузерах, поэтому менее уязвим для угроз безопасности.

• Чтобы использовать Meet на мобильных устройствах, установите приложение Google Meet с Apple App Store и Google Play Store.

• Пользователи Meet могут зарегистрировать свой аккаунт в Программе дополнительной защиты Google – нашей надежной защиты от фишинга и взлома аккаунта.

• Google Cloud регулярно проводит строгий аудит безопасности и конфиденциальности всех своих сервисов. Наши глобальные сертификаты соответствия помогают поддерживать нормативные требования, такие как GDPR и HIPAA, а также COPPA и FERPA для образования.

• Ваши данные в Meet не используются для рекламы, и мы и не продаем их третьим лицам.



Мы работаем в хорошо защищенной и устойчивой приватной сети, которая окружает земной шар и соединяет наши центры обработки данных между собой, обеспечивая сохранность ваших данных. Доверие строится на прозрачности, и мы публикуем месторасположение всех наших центров обработки данных. Вы можете узнать больше о том, как Meet защищает ваши видеовстречи в этом посте.



Бесплатные аккаунты Google Meet для индивидуальных пользователей

Вы можете использовать Meet, чтобы запланировать, присоединиться или начать безопасные видеовстречи с кем угодно – будь то виртуальное занятие йогой, еженедельный книжный клуб, собрание соседей или любой другой повод, чтобы связаться с другими. До сих пор, Meet был доступен только как часть G Suite – нашего решения для сотрудничества и повышения продуктивности для предприятий, организаций и школ. В дальнейшем Meet будет доступен для всех бесплатно в Интернете на meet.google.com и через мобильные приложения для iOS или Android. А если вы пользуетесь Календарем Google, вы также сможете легко начать или присоединиться оттуда.



Если у вас есть аккаунт Google (например, если вы являетесь пользователем @gmail.com), войдите на сайт meet.google.com, чтобы начать работу. Если у вас нет бесплатного аккаунта Google, для его создания требуется лишь минута, используя ваш рабочий или личный электронный адрес по выбору (этот шаг требуется как мера безопасности, и вам это нужно сделать только один раз).



Продолжительность встреч ограничена 60 минутами для бесплатного продукта, однако мы не будем применять этот временное ограничение до 30 сентября. Создание надежного места для встреч важно, и помните, что надо быть внимательными, когда вы делитесь ссылками на встречу на публичных ресурсах. Чтобы получить больше информации по безопасному и эффективному использованию Meet, посетите наш справочный центр.