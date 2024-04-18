У літак, що летів із Варшави, вдарила блискавка

18 апреля 2024, 8:15

Літак Польських Авіаліній LOT, що виконував рейс LO3935, був змушений повернутися до Варшави після того, як у нього вдарила блискавка під час прольоту над Щецином. Інцидент стався на тлі шторму.



Незважаючи на екстрену ситуацію, пошкоджень, що загрожують безпеці польоту, не зафіксовано, і літак безпечно повернувся до Варшави. Наслідки удару блискавки буде ретельно досліджено технічними службами авіакомпанії.