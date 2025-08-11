Китайська PGI Technology тестує новий стандарт кабелів для безпілотної війни

11 августа 2025, 10:45

PGI Technology представила зразок оптоволоконного кабелю з кевларовим посиленням, розробленого, ймовірно, для застосування в системах управління наземними або повітряними дронами.



Ключова перевага — зростання фізичної стійкості дроту до механічних навантажень, особливо в умовах пересіченої місцевості, де розриви при маневруванні — поширене явище.

Довжина однієї котушки — 5 км, але вага не розкривається. Використання кевлару як армувального шару дозволяє уникати обривів під час руху — що особливо важливо для роботизованих платформ на гусеничному чи колесному шасі, таких як нещодавно продемонстрований у РФ "Дронобус". Однак додаткова маса кевларового волокна — критичний обмежувальний фактор для літальних апаратів, зокрема FPV-дронів, у яких важить кожен грам.Отже, найбільш імовірне застосування — наземні бойові платформи, рідше — аеростатні системи з фіксованою позицією або дрони-ретранслятори. Другий напрямок — це розгортання польових ліній зв’язку в бойових умовах, де потрібен надійний канал передачі даних із високим захистом від пошкоджень, включно з артилерійським обстрілом, вогнем або механічними перешкодами.Формально це свідчить про інтенсивний розвиток інфраструктурних елементів "дронової війни" з боку РФ і КНР, де зв'язок стає не менш важливим за саму платформу. Якщо у першій фазі війни дрони були автономними й недорогими, то зараз мова вже йде про мережеву архітектуру, де канали керування, живлення та захищена телеметрія формують новий клас озброєнь — системні комплекси БПЛА.Не менш показовим є те, що український ОПК також тестував подібні рішення раніше — з меншим акцентом на кевлар, але зі спробами інтеграції стійких до зламів дротів у розвідувально-ударні комплекси ближньої дії. Втім, саме кевларове посилення — перший випадок масового використання подібної технології в межах військового оптоволокна з відкритим публічним анонсом.Ця розробка — черговий елемент концепції "низькошвидкісного фронту", де головним стає не стільки темп, скільки точність, керованість і стійкість системи до РЕБ та фізичного впливу.