Це дозволить посилити спроможності української ППО. Також Меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем ППО втричі.
"Підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони", — пояснив Умєров.
11 марта 2025, 11:15
Україна та Німеччина підписали меморандум з IRIS-T, — Умєров
Це дозволить посилити спроможності української ППО. Також Меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем ППО втричі.
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