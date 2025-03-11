Україна та Німеччина підписали меморандум з IRIS-T, — Умєров

11 марта 2025, 11:15

Це дозволить посилити спроможності української ППО. Також Меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем ППО втричі.



"Підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони", — пояснив Умєров.