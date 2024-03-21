Україна почала виробляти ракети з дальністю понад 640 кілометрів

21 марта 2024, 12:15

У 2023 році виробництво зросло втричі, а цього року очікується збільшення в шість разів, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що "Укроборонпром" самостійно виробляє снаряди радянського зразка калібру 122 мм і 152 мм, мінометні снаряди і військову техніку. Також Україна покриває потребу в дронах на 90 відсотків. Крім того, за словами офіційних осіб, розробляється система ППО, аналогічна американській і норвезькій (NASAMS).Однак місцевого виробництва недостатньо, щоб компенсувати втрату міжнародної підтримки, особливо зброї зі Сполучених Штатів.