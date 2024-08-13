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13 августа 2024, 10:15
Захворюваність на COVID в Україні зросла в шість разів
За липень зафіксували 12 000 випадків захворювання на коронавірус, а в червні їх було лише 2000.
Зазвичай спалах ковіду був у вересні. Наразі по країні циркулює десять варіантів «омікрону».
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